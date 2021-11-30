Можна носити з усім: названо найзручніше взуття сезону 2021/2022

У 2021-2022 роках на подіуми повернувся "туристичний шик" та його яскраві представники – черевики-хайкери. Це взуття для піших походів, яке сучасні модниці вдягають не на природу, а на вулиці міста. Причому носять його не лише під джинси чи брюки, а й під елегантні сукні та спідниці, повідомляє Обозреватель.

Особливої слави хайкери здобули на початку ХХ століття. Тоді походи перестали бути вимушеним заходом, а перетворилися на хобі та популярне проведення дозвілля. Спочатку їх повністю виготовляли зі шкіри – навіть підошву, тому черевик сильно ковзав.

Через деякий час черевики ставали ще більш практичними. Сьогодні це водовідштовхувальне, тепле, стійке та комфортне взуття, яке вже поставили на поличку свого гардероба іменита модель Джіджі Хадід, співачка Бейонсе та актриса Блейк Лайвлі (яку називають голлівудською іконою стилю).

Черевики-хайкери

Хайкери гармонійно виглядатимуть з джинсами, спортивними костюмами та прямими брюками. Однак, якщо одягнути такі черевики з протилежними ним по естетиці спідницями та сукнями – отримаємо ВАУ-ефект.

Грубі черевики з сукнями виглядають особливо ефектно

У моді ХХІ століття, коли комфорт та експерименти залишаються головними трендами кожного сезону, хайкери чудово впишуться у зимовий гардероб.

Таке взуття залишається в тренді завдяки своїй зручності