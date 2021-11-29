Валютний ринок понеділка: підсумки дня

У понеділок попит на іноземну валюту на міжбанку зберігся на високому рівні. У другій половині торгів Національному банку все ж таки довелося втрутитися, щоб остудити ажіотажний попит.

Близькість кінця місяця і курс долара, що постійно зростає, стимулювали сьогодні імпортерів до активних покупок валюти. Водночас, частина експортерів, які вже отримали компенсації ПДВ, сьогодні не стали виходити з продажами. Перекос, що виник, між попитом і пропозицією в результаті, як завжди, довелося закривати Національному банку. Регулятор спочатку вийшов з інтервенцією за методом вибору кращої ціни і продав 50 млн доларів, а потім виставив ордер на продаж за ціною 27,25 гривень. Особливого ефекту дії Національного банку сьогодні не мали: після його звільнення котирування продовжили зростання.

Закрили торги понеділка на 12 копійок на купівлі та продажу вище, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,10/27,17 (купівля/продаж).

Торги понеділка відкрилися вужче, ніж минулої п'ятниці: спред на відкритті склав 7 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 27,15 гривень пройшла о 9:42. Перша половина торгів пройшла щодо спокійно; число продавців було не набагато менше, ніж покупців, а угоди проводилися в діапазоні 27,12-27,16 гривень. Проте в обід усе змінилося. Вихід кількох великих покупців спричинив зростання котирувань вище 27,20 гривень як на купівлі, так і на продажу. Після 14 години на ринку з'явився Національний банк. Він змінив свою звичну тактику і замість того, щоб виставити великий ордер на продаж за фіксованою ціною, спробував інтервенувати за методом вибору кращої ціни (задовольняючи найдорожчі заявки на покупку). Продавши таким чином 50 млн доларів, регулятор пішов - і буквально за кілька хвилин з'явився знову. Цього разу він все ж таки виставив ордер на продаж за ціною 27.25 гривень, але простояв з ним лише до 15:30 і продав, як стало відомо порталу «Курс України»﻿, близько 2-3 млн доларів. Не бажаючи проводити операції за схемою ТОМ (з розрахунками завтра), рівно о 15:30 Нацбанк пішов, а котирування поповзли ще вище.

Котирування закриття торгів – 27,24/27,26 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на 100 млн. доларів порівняно з минулою п'ятницею і склав 237,5 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,1426 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,1426 гривень. Офіційний курс долара на 30 листопада встановлено на позначці 27,1739 гривні за долар, зростання на 7,06 копійок.

встановлено на позначці 27,1739 гривні за долар, зростання на 7,06 копійок. Офіційний курс євро на 30 листопада встановлено на позначці 30,6481 гривні за євро, зростання на 7,29 копійок.

Готівковий долар у оптових обмінниках Києва сьогодні подорожчав ще на 5 копійок. Вранці оптові обмінники Києва почали продавати готівкового «американця» за 27,25-27,27 гривень. До 11-ї години цінник ненадовго опустили до 27,23-27,24 гривень, але до обіду майже скрізь, де долар був дешевшим, його розкупили, і оператори валютного ринку були змушені знову підняти ціну. До вечора дешевше 27,29-27,30 гривень велику партію долара купити було вкрай складно.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1261 долара. Сьогодні євро, який виріс напередодні до позначки 1,1320 долара, знову пішов униз. Він опустився до 1,1258 долара, потім спробував зростати – і впав ще нижче, до 1,1256 долара. Готівковий євро протягом дня продавали переважно в межах 30,70-30,75 гривень, хоча періодично з'являлися пропозиції і по 30,77-30,80 гривень. Зростання долара до гривні компенсувало падіння євро на FOREX, тому ціна євровалюти протягом дня змінювалася вкрай незначно.

Російський рубль у понеділок продовжив здійснювати різкі рухи. З 75,20 він у кілька прийомів зріс до 74,30 рублів за долар. Станом на 17:00 карбованець торгується в діапазоні 74,29-74,40 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці сьогодні продавали по 3,62-3,64 гривні за 10 рублів.