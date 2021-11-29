Обвинувачення проти Савченко та Рубана повернуто прокурору

Броварський міськрайонний суд Київської області відмовився взяти під варту колишню нардепку Надію Савченко у справі про "теракт в Раді". А також повернув її справу до прокуратури, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

"Обвинувальний акт зі звинуваченням Надії Савченко і Володимира Рубана "в підриві Верховної ради мінометами з баржі, що пливе Дніпрому", повернуто прокурору через необґрунтованість звинувачення" , - йдеться у Facebook Савченко.

Крім того, прокурору відмовлено в застосуванні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно Савченко і Рубана.

Нагадаємо, навесні 2018 року Савченко запідозрили в причетності до справи керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, вони нібито планували здійснити теракт у Верховній раді. Їх заарештували, але через рік випустили з-під варти.

Колишній генпрокурор Юрій Луценко заявляв про те, що вони нібито готували мінометний обстріл будівлі українського парламенту.