У Зеленського відреагували на пропозицію Ердогана щодо Донбасу

В Офісі президента прокоментували пропозицію Туреччини виступити у якості посередника в перемовинах між Україною та Росією, повідомляє УНІАН.

Про це розповів радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Ні для кого не є секретом, що переговори про повернення миру Україні відверто буксують через вкрай неконструктивну позицію російської сторони, яка використовує різні методи для нівелювання попередніх домовленостей та навіть дозволяє собі принижувати європейських посередників" , - зазначив він.

Зокрема, Подоляк згадав про те, що нещодавно російською стороною було опубліковане "дуже дивне чи навіть образливе" листування між МЗС Росії та європейськими посередницькими інституціями.

На його думку, це можна трактувати лише як демарш, направлений на максимальне ускладнення процесу переговорів.

"На такому фоні пропозиція президента Туреччини про своє посередництво у переговорах між Україною та Росією виглядає особливо потужно і своєчасно" , - вважає радник керівника ОП.

Він підкреслив, що Туреччина - це "надпотужний політичний гравець з глобальними амбіціями, який не тільки звик до активної міжнародної ролі, але й має непересічну регіональну значимість". Подоляк впевнений, що президент Туреччини має достатню політичну вагу, щоб не допускати "окозамилювання у переговорах за його участю".

"Повне знання особливостей регіону, абсолютно розуміння підтекстів та мотивів сторін, здатність захищати своє слово – все це дозволяє Туреччині бути арбітром у таких контактах і допомагати вирішенню як політичних питань, так і гуманітарних, зокрема звільненню осіб, які утримуються" , - додав він.

За словами Подоляка, реакція російської сторони на таку пропозицію посередництва від Туреччини демонструє, що в Москві усвідомлюють, наскільки значною є вага турецької сторони.

"Для Росії принизливо уникати такого посередника. І навпаки, для України, а Володимир Олександрович має дуже теплі особисті відносини з Реджепом Таїпом Ердоганом, це точно можливість все ж таки вийти на перспективні рішення" , - заявив він.

Президент Туреччини офіційно запропонував свою кандидатуру як посередника між Україною і Російською Федерацією в переговорах щодо Донбасу. Таку заяву Ердоган зробив під час інтерв'ю турецькому виданню NTV, відповідаючи на запитання з приводу стурбованості багатьох країн через скупчення російських військ на кордоні з Україною.