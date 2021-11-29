Засновник популярної соцмережі пішов у відставку з посади гендиректора

Засновник Twitter Джек Дорсі пішов у відставку з посади генерального директора, повідомляє Ділова столиця.

Відповідну заяву випустила його компанія.

Місце Дорсі займе технічний директор Twitter Параг Агравал, який працює в компанії понад десять років. Наказ про призначення набрав чинності 29 листопада.

"Я вирішив залишити Twitter, тому що вважаю, що компанія готова "піти" від своїх засновників. Я глибоко довіряю Парагу як гендиректору. Я глибоко вдячний йому за його майстерність, серце і душу. Настав його час керувати" , — пояснив Дорсі.

На тлі новин про його відставку акції Twitter зросли більше ніж на 10%. Це випливає з даних торгів.

Джек Дорсі запустив Twitter у 2006 році разом із засновниками сервісів подкастів Odeo Евом Вільямсом, Бізом Стоуном та Ноа Глассом. У 2020 році засновник та інвестор Elliott Management Пол Сінгер сумнівався, чи може Джек Дорсі управляти одночасно Twitter та Square — своїм другим проєктом. Також його бентежило бажання бізнесмена переїхати до Африки. Тоді Сінгер закликав гендиректора компанії піти у відставку.