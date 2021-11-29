Паливом Westinghouse повністю завантажили 4 із 6 енергоблоків Запорізької АЕС

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" повністю завантажило ядерним паливом американської Westinghouse чотири із шести енергоблоків Запорізької АЕС після завершення планово-попереджувального ремонту (ППР) блоку №4, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Під час ППР активна зона блоку №4 була повністю завантажена тепловиділяючими зборками (ТВЗ – ІФ) виробництва Westinghouse. Також цього року це сталося під час ремонтів на енергоблоках №1 та №3 ЗАЕС, а на енергоблоці №5 – ще у 2019 році ", – поінформували у компанії.

ЗАЕС підключила блок №4 до енергосистеми країни після завершення його ППР 18 листопада – на дев'ять діб раніше запланованого терміну.

"Енергоатом" продовжив диверсифікацію, яка є запорукою енергетичної безпеки нашої держави. Крім того, завдяки співпраці з Westinghouse, компанією світового рівня, ми надаємо додатковий імпульс для розвитку вітчизняної атомної енергетики», – цитується на сайті компанії голова НАЕК Петро Котін.

Як зазначили в "Енергоатомі", зараз паливо Westinghouse для реакторів ВВЕР-1000 вже використовується на шести з 15 енергоблоків українських атомних електростанцій, 13 з яких оснащені реакторами ВВЕР-1000. До кінця поточного року обсяг постачання палива зросте до семи партій перевантаження щорічно: чотири – для Запорізької АЕС, дві – для Южно-Української та одна – для Рівненської АЕС.

У 2000 році Україна та США підписали міжурядову угоду, в рамках якої компанія Westinghouse (США) у 2005 році поставила в Україну перші шість дослідних паливних зборок, а у 2009 році – повну перевантажувальну партію з 42 касет з паливом для енергоблоків ВВЕР-100.

Перший контракт з постачання ядерного палива між "Енергоатом" та Westinghouse підписано у 2008 році. У 2018 році сторони пролонгували дію контракту до 2025 року.

"Енергоатом" та Westinghouse 30 вересня 2020 року підписали також угоду про постачання палива виробництва Westinghouse для реакторів типу ВВЕР-440 Рівненської АЕС. Передбачається можливість виробництва частини комплектуючих ТВС для ВВЕР-440 виробництва Westinghouse в Україні – на підприємстві "Атомнергомаш", що є відокремленим підрозділом "Енергоатому".