За рахунок виплат вакцинованим можна буде придбати книги
Міністерство економіки України працює над розширенням кола сфер, де вакциновані зможуть використати свої заохочувальні виплати у розмірі 1 тис. грн., зокрема над внесенням до нього книговидання, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Наразі ми працюємо над переліком послуг, на оплату яких можна буде використати 1 тис. грн. Розпочнемо програму з тих напрямів, які пережили найбільші втрати. Потім плануємо розширити перелік", – сказала перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.
Вона нагадала, що ця програма передбачає заохочення українців, які взяли участь у вакцинації проти COVID-19, на одночасну підтримку підприємств культурної сфери, спорту і перевезень.
"Попередньо визначено, що витратити кошти можна на купівлю залізничних та авіаквитків на внутрішні рейси, послуги підприємств зі сфери культури та спорту, наприклад на оплату послуг спортзалів чи фітнес-клубів, квитків до кінотеатрів, театрів, музеїв. Працюємо над тим, щоб можна було (за рахунок виплат – ІФ) придбати книги. Нині визначаємо черговість залучення напрямів діяльності до програми", – додала Свириденко.
Вона запевнила, що всі повнолітні особи, які мають підтвердження про два щеплення, зможуть приєднатися до програми.
"Держава закумулює стільки грошей, скільки необхідно, щоб забезпечити виконання всієї програми. Кількість людей, які вже вакцинувалися двома дозами, постійно збільшується, тому наразі неможливо передбачити фінальну суму. Але ресурс у держави є", – запевнила перший віце-прем'єр.