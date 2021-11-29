За рахунок виплат вакцинованим можна буде придбати книги

Міністерство економіки України працює над розширенням кола сфер, де вакциновані зможуть використати свої заохочувальні виплати у розмірі 1 тис. грн., зокрема над внесенням до нього книговидання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі ми працюємо над переліком послуг, на оплату яких можна буде використати 1 тис. грн. Розпочнемо програму з тих напрямів, які пережили найбільші втрати. Потім плануємо розширити перелік", – сказала перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що ця програма передбачає заохочення українців, які взяли участь у вакцинації проти COVID-19, на одночасну підтримку підприємств культурної сфери, спорту і перевезень.

"Попередньо визначено, що витратити кошти можна на купівлю залізничних та авіаквитків на внутрішні рейси, послуги підприємств зі сфери культури та спорту, наприклад на оплату послуг спортзалів чи фітнес-клубів, квитків до кінотеатрів, театрів, музеїв. Працюємо над тим, щоб можна було (за рахунок виплат – ІФ) придбати книги. Нині визначаємо черговість залучення напрямів діяльності до програми", – додала Свириденко.

Вона запевнила, що всі повнолітні особи, які мають підтвердження про два щеплення, зможуть приєднатися до програми.