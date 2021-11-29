Блогера викликали до поліції за вечірку у День пам'яті Голодомору

Правоохоронці зацікавилися гучною вечіркою блогера Олександра Заліско в День пам'яті жертв Голодомору. Він вибачився перед тими, чиї почуття зачепив своєю вечіркою, повідомляє УНІАН.

29 листопада Заліско опублікував скріншот повідомлення про виклик у відділення поліції. Пізніше він розповів, що йому дзвонили з поліції, але не розкрив ніяких деталей. При цьому блогер вибачився перед тими, чиї почуття "зачепила" його вечірка.

"У тих, чиї зачепив почуття, я прошу вибачення. Але не у тих, хто просто підтягнувся на шум" , - зауважив Заліско.

Крім того, він попросив своїх фоловерів дивитися його сторіз та не "хейтити" блогерів, які прийшли до нього на день народження.

Блогера Заліско викликали в поліцію через вечірку

Скандал через вечірку блогерів - що відомо

У День пам'яті жертв Голодомору львівські, франківські, тернопільські та чернівецькі блогери влаштували у Львові у Будинку вчених велику БДСМ-вечірку. Банкет відбувся на честь дня народження блогера з Чернівців Олександра Заліско, який має в Instagram більше одного мільйона підписників.

Відзначимо, серед гостей, які активно ділилися відео в Instagram, висловлювали захоплення імениннику, було чимало блогерів, серед яких і "мільйонники":

Наталі Литвин (1 мільйон підписників);

Таня Самбурська (1,5 мільйона передплатників);

Валерія Юрченко (1,3 мільйона підписників);

Саша Бо (1,9 мільйона передплатників).

Розважав гостей вечірки популярний актор і ведучий Володимир Остапчук. Він провів вечірку в стилі Show bar, де були вульгарні конкурси та декорації, еротичні танці шоу-балету в БДСМ-масках, тости, які вимовляли, стоячи на столах.

Оренда залу в Будинку вчених блогеру Заліско обійшлася близько 35 тисяч гривень, а ще 4 тисячі доларів він заплатив за роботу ведучого Володимира Остапчука.

Після резонансу в ЗМІ відомі українські компанії заявили, що припиняють співпрацю з блогерами-мільйонниками, які потрапили в скандал через вечірку.