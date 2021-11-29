Власник Instagram зіткнувся з несподіваною перешкодою

Британське управління з конкуренції та ринків (Competition and Markets Authority, CMA) може заблокувати для компанії Meta (колишньої Facebook) придбання онлайн-платформи Giphy, повідомляє Лента.Ру.

Угода оцінюється в 315 мільйонів доларів, а рішення, як зазначається, є безпрецедентним — раніше орган нагляду не перешкоджав операціям техногігантів.

Giphy виступає найбільшою платформою анімованих зображень у форматі GIF, популярних у соцмережах. Британський регулятор займався розслідуванням угоди щодо її купівлі з минулого червня. У серпні CMA ухвалило рішення, згідно з яким Meta повинна буде продати Giphy, пояснивши це міркуваннями захисту конкуренції, і дав час до 1 грудня. На думку регулятора, Meta може перешкодити конкурентам використовувати gif-зображення.

Facebook купила Giphy у травні минулого року, щоб інтегрувати з Instagram, яким вона також володіє. У жовтні гігант зіткнувся з багатомільйонним штрафом від CMA за надання відомостей про покупку сервісу.

"Facebook був попереджений про те, що відмова надати нам важливу інформацію є порушенням закону, але навіть після програшу двох апеляцій компанія продовжувала ігнорувати свої юридичні зобов'язання" , - заявили в Управлінні захисту конкуренції та ринків Великобританії (CMA).

У Meta заперечували проти оцінок регулятора, і, очевидно, блокування угоди буде оскаржено. У попередніх відповідях CMA техногігант виступав зі звинуваченнями на адресу управління і заявляв, що воно бентежить власників стартапів: «не організуйте нових компаній, оскільки ви не зможете їх продати».