Нардеп розповів, як його хотіли підкупити за $100 тис.

Народний депутат фракції "Слуга народу" та голова підкомітету Ради з музичної індустрії Олександр Санченко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив нові подробиці про те, як йому пропонували гроші за голосування, повідомляє Сьогодні.

Політику через помічника хотіли передати $100 тисяч за те, щоб парламент не ухвалив або відстрочив законопроєкт про авторські права.

"Зважаючи на широкий публічний резонанс, спільно з правоохоронними органами прийнято рішення опублікувати частину оперативних матеріалів. Подивившись відео, ви самі зможете укласти хто і за що пропонував хабар. Особливий цинізм у цій історії – це те, що пропонувалося платити на ФОП за "недопущення" прийняття законопроекту 5572. І платити за це з рахунків "Організація колективного управління авторськими та суміжними правами" та Громадської Спілки "Автори та Видавці". Платити з тих грошей, які мають йти авторам та артистам!" , – написав він.

За його словами, ця історія свідчить про те, що кошти не доходять до артистів десятиліттями.

"Якщо мені пропонували 100 тис. доларів на рік, щоб залишити ситуацію як є. Переконаний, що слідство принесе відповіді на ці питання і ті, хто був причетний до обкрадання артистів усі ці роки, будуть покарані" , – зазначив політик.

Передісторія

Директор Організації колективного управління авторськими та суміжними правами Олександр Нікін намагався підкупити нардепа. Невдовзі його затримала СБУ.

Підозрюваний пропонував чинному народному депутату по $100 тисяч щорічно за внесення "потрібної" правки та відстрочення законопроекту № 5572 "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права та (або) суміжних прав".

100 тис. доларів для "першого внеску" зловмисник вирішив виділити із підконтрольних "фірм-прокладок".

Передбачалося, що організація передає більшість коштів виконавцям, оскільки вони мають авторські права на музику. Втім, користуючись монопольним становищем над ринком, зловмисник створив кілька прокладок. Кошти проходили через них, і виконавці отримували відсоток не від першої суми, а від "фінальної компанії-прокладки", що зменшувало прибуток музикантів у кілька разів

Хто такий Санченко

16 січня 2020 року Центральна виборча комісія зареєструвала Санченка народним депутатом , а наступного дня він склав присягу народного обранця.

Санченко замінив у фракції Ірину Венедиктову, яку президент призначив директором Державного бюро розслідувань, який тимчасово виконує обов'язки.