СБУ здійснює розслідування підготовки держперовороту 1-2 грудня

Головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо здійснення дій, спрямованих на захоплення державної влади, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Провадження відкрито за ч.1 ст.109 Кримінального кодексу України – за фактом приготування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

"Про хід розслідування буде повідомлено згодом", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Зеленський на прес-конференції у п'ятницю повідомив, що, за агентурними даними, в Україні міг готуватися державний переворот 1-2 грудня із залученням бізнесмена Ріната Ахметова.

Пізніше речник президента РФ Дмитро Пєсков спростував заяву Зеленського про плани РФ щодо участі в держперевороті в Україні. У свою чергу, Ахметов назвав "суцільною брехнею" інформацію про нібито втягування його в будь-який держпереворот.

Тим часом низка іноземних ЗМІ поширила новину із заявою глави української держави, використовуючи слово "путч", тобто за участю військових.