В Австрії хочуть саджати у в'язницю за відмову від вакцинації
Влада Австрії розробляє закон про відповідальність за відмову від вакцинації проти коронавірусу. Покарання для антипрививочників передбачає штрафи до 7,2 тисячі євро або чотири місяці в'язниці, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
У розпорядженні Die Presse видання опинився чорновий проєкт закону, що розробляється австрійським урядом, про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу. Згідно з документом, мінімальний штраф за відмову від щеплення становитиме 3,6 тисячі євро або чотири місяці позбавлення волі.
Як зазначає газета, обов'язкова вакцинація від коронавірусу буде поширюватися на всіх проживаючих в Австрії людей з лютого 2022 року. Штраф на суму в 7,2 тисячі євро буде загрожувати тим, хто проігнорує два повідомлення про необхідність зробити щеплення.
З обов'язкової вакцинації планується виключити тих, для кого існує ризик для життя і здоров'я через щеплення, вагітних і підлітків у віці до 12 років.
За даними видання, законопроєкт уряду повинен бути представлений 6 грудня. Документ повинен отримати схвалення обох палат парламенту Австрії.
Австрія стала першою країною в Євросоюзі, яка зробила вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх.