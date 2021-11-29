Польща спрощує працевлаштування іноземців

Польський уряд готується ухвалити зміни до закону про іноземців. Це дозволить полегшити легалізацію перебування та роботи трудових мігрантів, які приїжджають до Польщі, а також стане фактором для підвищення зарплат, повідомляє UBR.

Внесені зміни стосуються процедури видачі дозволу на сезонну працю та заяви про доручення виконувати іноземцю роботу шляхом продовження терміну допустимої роботи до 24 місяців.

Також може бути запроваджено новий спрощений режим зміни посвідки на проживання та роботу (картки побуту) у разі зміни роботодавця. А для отримання дозволу на тимчасове перебування та роботу більше не потрібне буде гарантоване місце проживання.

Таке рішення польської влади викликане збільшенням попиту на отримання картки побуту, а також зростанням кількості трудових мігрантів, у тому числі з України. Тепер офіційне працевлаштування з урахуванням спрощення одержання документів дозволить заробітчанам отримувати вищу зарплатню.

2020 року в Польщі офіційно працювало близько півмільйона українців. Це на 11% більше, ніж 2019 року. З ухваленням закону їх кількість зросте в рази, вважають експерти.