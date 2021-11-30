Менше вуглеводів і бобових: продукти для підтримки жовчного міхура

Жовчний міхур любить теплу воду і гіркі смаки, а ось що він не любить - це бобові і насіння, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Нутриціолог Євгенія Хелс розповіла у своєму Instagram, як варто харчуватися для підтримки жовчного.

Як харчуватися для підтримки жовчного міхура

Пити достатню кількість води, краще теплої, вона розслабляє спазми в травній системі (1,5-2 л).

Рекомендую додавати масло дхі, кокосове молоко, кокосове масло, масло МСТ.

Мінеральні води слабкої мінералізації: за 20 хвилин до їжі.

Добре додати гіркі смаки і гіркоти (екстракт кульбаби, подорожника, популін, кист аль хінді та ін.).

Добре викидається жовч на жирні продукти, через гормон холецистокінін. Але надлишок жирів також поганий, тому що організм не має ресурсу його переварити, і, швидше за все, викличе діарею або жирний стілець, тому додаємо трохи в свій раціон.

Жовч відходить на жовтки яєць, особливо рідкі, а також це джерело лецитину, якого потребує наша печінка.

Обмежуємо вуглеводи для плинності жовчі до 70-80 гр, а також лектини (крупи, бобові, насіння і насіння).

Їмо і п'ємо тільки теплу їжу, щоб не було спазму сфінктера Одді.