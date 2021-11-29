Відставки міністра культури Ткаченка не буде

Відставки міністра культури Ткаченка не буде

Питання відставки міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка вже не актуальне. Так вважає лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я не бачив цієї заяви (заяви Ткаченка про відставку - ІФ). Я вважаю, що це був емоційний крок... Завдяки пану Ткаченка, пану прем'єру, вони поговорили, знайшли точки порозуміння і вся ця історія залишилася тільки в медіа-просторі", - сказав він на брифінгу у понеділок у Києві.

11 листопада міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що написав заяву про відставку з посади міністра. Причиною свого вчинку він назвав рішення уряду про передання з Мінкультури до управління Кабінету Міністрів Державного агентства з питань кіно.

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