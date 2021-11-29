Відставки міністра культури Ткаченка не буде

Питання відставки міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка вже не актуальне. Так вважає лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я не бачив цієї заяви (заяви Ткаченка про відставку - ІФ). Я вважаю, що це був емоційний крок... Завдяки пану Ткаченка, пану прем'єру, вони поговорили, знайшли точки порозуміння і вся ця історія залишилася тільки в медіа-просторі", - сказав він на брифінгу у понеділок у Києві.

11 листопада міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що написав заяву про відставку з посади міністра. Причиною свого вчинку він назвав рішення уряду про передання з Мінкультури до управління Кабінету Міністрів Державного агентства з питань кіно.