У Києві у вівторок очікуються сильні пориви вітру

У вівторок, 30 листопада, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с, що відповідає жовтому, I рівню небезпеки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Також у КМДА перерахували основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру: усі вікна будинків щільно закрити; на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев; у разі сильного вітру сховатись у найближчому приміщенні або природному укритті; уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поряд з ними автотранспорт.