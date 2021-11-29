Кремль не поспішає розпочинати переговори про транзит газу - Вітренко

Росія поки не збирається розпочинати переговори про транзит свого газу територією України після 2024 року, коли закінчується чинний контракт, повідомляє Ділова столиця.

"Немає нічого, навіть натяку, офіційних чи неофіційних переговорів (з Росією — ред.)" , — сказав голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

За його словами, Україна обговорює продовження транзиту газу після 2024 року зі США та Німеччиною, які хочуть, щоб він зберігся. Однак Росія не хоче розпочинати переговори на цю тему.

Глава "Нафтогазу" зазначив, що якщо контракт на транзит газу через Україну не буде продовжено, то використання обох газопроводів "Північний потік", які прямують безпосередньо до Німеччини, посилить контроль Росії над постачанням блакитного палива до Європи. За його словами, це зробить ЄС більш уразливим для політично вмотивованих перебоїв у постачанні та цінових стрибків.