США готові випустити більше резервної нафти для регулювання цін на ринку

Адміністрація президента Джо Байдена готова випустити ще більше барелів нафти зі своїх стратегічних запасів, якщо в цьому знову виникне необхідність. Зокрема, для регулювання цін на нафтовому ринку США, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це заявив старший радник Держдепартаменту США з глобальної енергетичної безпеки Амос Хохштейн,.

"Безумовно. Це інструмент, який був доступний для нас і буде доступний знову. Пам'ятайте, це не було вивільненням 50 млн барелів, 30 млн барелів - це був обмін, коли компанії і трейдери можуть взяти нафту зараз і повернути її протягом запланованого проміжку часу. Це означає, що стратегічний нафтовий резерв буде поповнюватися" , - сказав Хохштейн.

При цьому він підкреслив, що США можуть знову частково роздрукувати стратегічний нафтовий резерв.

"І, отже, у нас є більше гнучкості, щоб мати можливість зробити це знову в майбутньому, якщо виникне така необхідність. Я думаю, ми хотіли зробити щось таке, що вплинуло б на ринок, але при цьому мало б можливість і гнучкість, щоб ми могли зробити це знову, якщо виникне необхідність для американської економіки" , - додав Хохштейн.

Нагадаємо, 23 листопада президент США Джо Байден оголосив, що США випускають 50 млн барелів нафти зі стратегічного резерву.