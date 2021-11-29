США готові випустити більше резервної нафти для регулювання цін на ринку

США готові випустити більше резервної нафти для регулювання цін на ринку

Адміністрація президента Джо Байдена готова випустити ще більше барелів нафти зі своїх стратегічних запасів, якщо в цьому знову виникне необхідність. Зокрема, для регулювання цін на нафтовому ринку США, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це заявив старший радник Держдепартаменту США з глобальної енергетичної безпеки Амос Хохштейн,.

"Безумовно. Це інструмент, який був доступний для нас і буде доступний знову. Пам'ятайте, це не було вивільненням 50 млн барелів, 30 млн барелів - це був обмін, коли компанії і трейдери можуть взяти нафту зараз і повернути її протягом запланованого проміжку часу. Це означає, що стратегічний нафтовий резерв буде поповнюватися", - сказав Хохштейн.

При цьому він підкреслив, що США можуть знову частково роздрукувати стратегічний нафтовий резерв.

"І, отже, у нас є більше гнучкості, щоб мати можливість зробити це знову в майбутньому, якщо виникне така необхідність. Я думаю, ми хотіли зробити щось таке, що вплинуло б на ринок, але при цьому мало б можливість і гнучкість, щоб ми могли зробити це знову, якщо виникне необхідність для американської економіки", - додав Хохштейн.

Нагадаємо, 23 листопада президент США Джо Байден оголосив, що США випускають 50 млн барелів нафти зі стратегічного резерву.

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