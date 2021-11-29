Арахамія не бачить жлдних ознак переслідування Бутусова

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не бачить ніяких ознак переслідування журналіста Юрія Бутусова.﻿ Про це він сказав на брифінгу, повідомляє УНІАН.

Він зазначає, що йдеться про перевірку місця і часу самої події.

"Чомусь це було подано як кримінальне переслідування. ДБР дійсно зобов’язане перевіряти місце та час подій - якщо б ви побачили на цьому відео мене в бронежилеті, де я стріляв з гармати. Це, як ви вважаєте, було б сприйнято? Що журналіст, що політик не може цього робити, бо це, по перше, підзвітна зброя і її використання чітко регламентоване в армії" , - наголосив Арахамія.

За його словами, тому ДБР має перевірити всі обставини "цього процесу".

"Я не думаю, що мова йде про переслідування" , - сказав голова фракції "СН".

Бутусов стріляв з гаубиці

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань перевірить законність дій Юрія Бутусова на відео, яке він виклав у Facebook.

Зазначається, що 28 листопада 2021 року журналіст виклав відео, де він здійснює постріли з "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: "По окупантах вогонь".

Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно, і з тренувань.

Але оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоду інформаційній безпеці Української держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну, наголошують у ДБР. Також у ДБР пояснили, що кримінальне провадження порушено не проти журналіста Бутусова, а за означеним у його публікації фактом.

***Юрій Бутусов — український журналіст, головний редактор українського новинного суспільно-політичного інтернет-порталу Цензор.нет.