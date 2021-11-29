З Болгарії вийшов у Чорне море американський есмінець

Американський ракетний есмінець USS Arleigh Burke, завершивши перебування у болгарському порту Варна, вийшов у море "для продовження операцій у Чорному морі". Про це заявив у понеділок 6-й оперативний флот США, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як інформували американські військові, 25 листопада есмінець увійшов до акваторії Чорного моря "для проведення спільних операцій із союзниками щодо НАТО".

USS Arleigh Burke поряд з аналогічними есмінцями USS Ross, USS Roosevelt та USS Donald Cook, розміщеними на постійній основі в Європі на іспанській військово-морській базі в Роті, разом із наземними базами ПРО Aegis у Польщі та Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної системи протиракетної оборони

У листопаді в Чорному морі протягом понад двох тижнів перебували ракетний есмінець USS Ross та флагманський корабель 6-го флоту США USS Mount Whitney.

Згідно з конвенцією Монтре, час знаходження кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежений 21 добою.