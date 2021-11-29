Латвія запросила у США постійну військову присутність

Латвія закликала США до постійної військової присутності для стримування Російської Федерації. Планує зміцнити оборону за допомогою ракет Patriot, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Ми хотіли б мати постійну (військову -ред.) присутність США у нашій країні. А морська та протиповітряна оборона в основному зводиться до таких систем, як Patriot, - заявив міністр оборони Артіс Пабрікс.

Зазначається, що війська Альянсу вже відпрацьовували навички в латвійському лісі із замаскованою технікою та бойовими патронами. 1,5 військовослужбовців зупинили "атаку" на Ригу, зупинивши просування супротивника до міста.