Сімферополь залишився без світла через сильний вітер

В анексованому Криму потужний вітер знеструмив Сімферополь і населені пункти в Сімферопольському районі, повідомляє Кореспондент.

"У зв'язку із сильними поривами вітру до 26 м/с відбулося спрацювання автоматів захисту на трансформаторних підстанціях Сімферополя. Відбуваються віялові відключення абонентів у Сімферополі, а також у селах Каштанове, Партизанське, Костянтинівка Сімферопольського району", - йдеться в повідомленні російського МЧС.

До місць відключення скерували аварійні бригади. За даними місцевих ЗМІ, відключення світла відбуваються в Бахчисараї та Бахчисарайському районі, а також у деяких населених пунктах Кіровського району.

Раніше в Криму на останні чотири дні листопада оголосили штормове попередження через зливи й шквали. Синоптики попереджали про вітер швидкістю до 20-25 м/с, в горах – до 35 м/с, що за шкалою Бофорта визначено як ураган.