Бутусов розцінить заяву Арестовича як загрозу

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що розцінює заяву позаштатного радника глави Офісу президента Олексія Арестовича як загрозу його життю, повідомляє Україна 24.

Про це Бутусов сказав в ефірі телеканалу.

"По-перше, я зараз після посту пана Арестовича побачив для себе загрозу і небезпеку. Погрозу вбивства я сприйняв серйозно, оскільки цьому передувала ганебна поведінка президента Зеленського у спілкуванні зі мною на пресконференції, і передувала кримінальна справа, яку відкрило Державне бюро розслідувань з надуманого приводу. Зараз вже наступний крок тиску — це погрози Арестовича" , — наголосив журналіст.

За словами Бутусова, пост Арестовича у соцмережах наповнений образами проти нього.

"І все це, підкреслюю, говорить посадова особа, радник Офісу президента України. Цей посадовець після великої кількості образ на мою адресу каже в стверджувальний формі, що мене вб'ють впродовж тижня. Час пішов" , — заявив він.

Як підкреслив журналіст, він бачить загрозу саме від української влади — "від президента Зеленського, від підпорядкованих йому силовиків, які чинять незаконні дії, які всіма силами хочуть унеможливити моє журналістське розслідування щодо російської агентури в Офісі президента, яка зраджує і провалює спецоперації української розвідки".

"І звичайно, я вимагатиму від правоохоронних органів порушення справи, щоб пан Арестович був викликаний на допит і детально розповів, звідки в нього така інформація, хто йому повідомив, що мене будуть вбивати, які у нього для цього підстави. Він має це офіційно пояснити" , — сказав він.

Також Бутусов прокоментував слова Арестовича про те, що з нього зроблять "другого Гонгадзе"

"Журналіста Георгія Гонгадзе було вбито 20 років тому. Я непогано знав Георгія, ми спілкувалися у Раді перед його загибеллю. Я чудово пам'ятаю, як Георгій написав відкритого листа на генерального прокурора і попередив, що влада за ним веде спостереження, погрожує йому, і він відчуває небезпеку своєму життю. Мабуть, Арестович мав на увазі якусь іншу аналогію, але порівняти мене зі справою Гонгадзе — це значить людина порівнює вбивство журналіста владою, яке було зроблене 20 років тому, і що так само влада може вчинити зараз. Звичайно, я таку погрозу сприймаю дуже серйозно" , — пояснив він.

Раніше позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Юрія Бутусова можуть убити, тому проситиме надати йому держохорону.