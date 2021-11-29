Організатор вечірки до роковин Голодомору отримав адмінпротокол

На організатора скандальної вечірки, яку влаштували в роковини Голодомору у Львові, склали адміністративний протокол, повідомляє УНІАН.

Поліцейські дізналися про гучну вечірку у центрі Львова під час моніторингу соціальних мереж. Вони встановили особу організатора вечірки, 29-річного мешканця Чернівецької області. На нього склали протокол за недотримання карантинних обмежень.

"За порушення карантинних обмежень складено протокол за ч. 1 ст.44-3 "Порушення правил карантину щодо людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення" , - йдеться у повідомленні поліції Львівської області.

Санкція статті передбачає накладання штрафу у розмірі від 17 тисяч гривень.