"Нова пошта" показала своїх перших роботів

"Нова пошта" почала активно впроваджувати роботів для сортування посилок.﻿ Про це йдеться у пресслужбі компанії, повідомляє УНІАН.

"Використання таких роботів дозволило збільшити продуктивність сортування дрібних посилок удвічі. Наразі працюють 272 таких робота" , - йдеться у повідомленні.

В залежності від ваги посилки компанія використовує різні види роботів. На зонах сортування дрібних відправлень (до 2 кг) використовується робот-train, якого розроблено спільно з українським виробником SBR. Для сортування відправлень до 30 кг використовуються роботи-піруети української компанії Deus Robots. Також компанія прагне покращувати роботизацію вантажних терміналів.

"Роботизація сортувальних терміналів дозволяє збільшувати продуктивність без додаткових навантажень на співробітників" , - зазначили в компанії.

Зазначається, що зараз роботизовано зони вантажних та дрібних відправлень на 20 сортувальних центрах, і до кінця року вони з’являться ще на 10 об’єктах. Роботи вже працюють у депо Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Борисполя, Мелітополя, Покровська, Новомосковська, Старобільська, Коростеня, Стрия, Самбіра, Ковеля, Стоянки.