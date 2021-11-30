Валютний ринок вівторка: підсумки дня

В останній день місяця на міжбанківському валютному ринку спостерігалася дуже динамічна торгівля. Зростання котирувань на старті змінилося падінням, а потім – знову зростанням.

Ключовим чинником, що зумовив характер торгів сьогодні, стало проведення банками операцій із врегулювання (вирівнювання) власної валютної позиції та приведення її до нормативів Національного банку. Оскільки деякі банки протягом місяця купили більше валюти, ніж належить за нормативом, сьогодні їм довелося екстрено її продавати. Вихід відразу кількох банків із продажами призвів до короткочасної зміни тренду; котирування безготівкового долара пішли вниз. Втім, зниження тривало недовго: вже по обіді покупці активізувалися, і ціни знову пішли вгору. Національний банк хоч і був присутнім сьогодні на ринку, але його втручання не знадобилося.

Закрили торги вівторка на 8,5 копійок на купівлі та на 8 копійок на продажу нижче, ніж у понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,23/27,30 (купівля/продаж).

Торги вівторка відкрилися так само, як і вчора: спред на відкритті становив 7 копійок. Перша угода за ціною 27,31 гривні пройшла о 9:35. Вже за 15 хвилин на ринку з'явився Національний банк: бажаючи позначити межу зростання, він виставив ордер на продаж доларів за ціною 27,33 гривень. Поява регулятора була не випадковою: побоюючись різких вагань наприкінці місяця, він вирішив спрацювати на випередження. І не дарма: побачивши Нацбанк, банки, яким треба було сьогодні продавати валюту, одразу вийшли на ринок. Котирування, що досягли 27,295 гривень на купівлі та 27,33 гривень на продажу, почали знижуватися. До кінця обідньої перерви вони опустилися до 27,085 гривень на купівлі та 27,12 гривень на продажу. Тепер уже активізувалися покупці: зниження цінника на 20 копійок за кілька годин не пройшло безвісти. На вихід банків із покупкою котирування відреагували зростанням, хоча варто віддати належне: до денних піків вони не повернулися. День закрили зниженням.

Котирування закриття торгів – 27,155/27,18 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на 52,9 млн. доларів порівняно з понеділком і склав 184,6 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,2706 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,2706 гривень. Офіційний курс долара на 1 грудня встановлено на позначці 27,2142 гривень за долар, зростання на 4,03 копійки.

встановлено на позначці 27,2142 гривень за долар, зростання на 4,03 копійки. Офіційний курс євро на 1 грудня встановлено на позначці 30,9221 гривні за євро, зростання на 27,40 копійок.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва сьогодні чуйно стежив за тим, що відбувається на міжбанку: цінники то росли, то знижувалися, то знову йшли вгору. Вранці оптові обмінники Києва почали продавати готівкового «американця» по 27,30-27,33 гривні. До 11-ї години цінник ненадовго підняли до 27,35 гривень, але щойно на міжбанку намітилося зниження, ціни на готівкову валюту почали падати буквально на очах. До 14:30 у Києві долар подешевшав до 27,20-27,22 гривень. Проте така ціна теж протрималася недовго; вже до 17-ї години обмінки підняли цінник до 27,21-27,23 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1374 долара. Сьогодні євро продовжило зростання , що почалося позавчора, і піднялося до позначки 1,1380. Закриття коротких позицій спекулянтами-короткостроковиками, які активно купували долар протягом місяця, призвело до його зниження проти решти провідних світових валют. Готівковий євро у столиці сьогодні продавали по 30,87-30,92 гривень; надвечір з'явилися пропозиції по 30,83-30,85 гривень.

Російський рубль сьогодні скористався загальною слабкістю американського долара і перейшов у контрнаступ. З 75,20 до вечора виросли до 74,00 рублів за долар. Станом на 17:00 карбованець торгується в діапазоні 74,00-74,10 рублів за долар. Готівковий карбованець у столиці сьогодні подорожчав на 1 копійку; його продавали по 3,63-3,65 гривні за 10 карбованців.