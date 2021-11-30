У Боснії та Герцеговині заявили, що високого представника республіки немає

Високого представника в Боснії та Герцеговині (БіГ) не існує, а Крістіан Шмідт, який видається таким, ніколи не буде визнаний. Про це заявив сербський член президії БіГ Мілорад Додік, повідомляє ТАСС.

"Боснія і Герцеговина - невдала країна, тому що всередині БіГ існують непримиренні політичні концепції. Якщо БіГ не може функціонувати за конституцією, то вона і не повинна функціонувати, а ми 20 років живемо, не поважаючи Конституцію. Високого представника в БіГ не існує, як можна погодитися стати високим представником без схвалення РБ ООН, і ви думаєте, що я вас визнаю? Не визнаю. Ми подамо на вас до суду за те, що ви являєтеся тим, ким не є, до суду вашої країни" , - застеріг Додік в ефірі місцевого телебачення Республіки Сербської.

Він наголосив, що високі представники в БіГ протягом останніх десятиліть регулярно перевищували свої повноваження, порушуючи Дейтонські угоди.