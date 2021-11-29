Ткаченко висунув Кабміну умову

Олександр Ткаченко готовий залишитися на посаді міністра культури та інформаційної політики, якщо уряд схвалить його концепцію реформ, повідомляє Ділова столиця.

Про це Ткаченко заявив після засідання фракції "Слуга народу".

"Моє рішення щодо відставки залишається актуальним. Я так само очікував на реєстрацію моєї заяви Верховною Радою.

Буду відвертим, фракція абсолютно не підтримала моє рішення про відставку, що в подальшому переросло у довготривалі обговорення з профільним комітетом, керівниками партії та фракції, колегами. Паралельно – розмови зі спікером, прем’єром, Президентом. Вони попросили залишитись. Натомість я запропонував своє бачення розвитку екосистеми культури та інформполітики. Обговорення триває", — сказав він.

11 листопада Олександр Ткаченко подав у відставку з посади міністра культури та інформаційної політики. Причинами стали зниження видатків на культуру в Держбюджеті-2022, а також ініціатива Кабінету міністрів щодо виведення Держагентства з питань кінематографу зі сфери контролю Мінкульту.