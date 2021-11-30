Кулеба пророкує бої у Чорному морі у разі вторгнення РФ

У разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну бойові дії вестимуться і в Чорному морі﻿. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Ділова столиця.

"Потенційна військова операція, здійснена Росією, включатиме великий сегмент військових дій у Чорному морі" , — заявив Кулеба.

За словами міністра, Румунія та чорноморські партнери, на його думку, мають бути стурбованими через плани Російської Федерації, не менші за Україну. Водночас вони повинні докладати всіх зусиль для стримування агресії з боку окупанта.