Українські журналісти заступилися за Бутусова

У спільноті журналістів "Медіарух" заявили, що тиск державних органів влади, зокрема Державного бюро розслідувань, на журналіста Юрія Бутусова є неприпустимим. Такі дії мають тагнути за собою кримінальну відповідальність, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться у заяві спільноти, оприлюдненій головним редактором видання "Лівий берег" Олегом Базарем у Facebook у понеділок, 29 листопада. Представники українських ЗМІ вважають, що оцінку діям Бутусова щодо відео з пострілом з гаубиці Д-20 калібром 152 мм, мають давати такі органи, як Комісія з журналістської етики.

"Це не входить до повноважень ні ДБР, ні Міністерства оборони, ні інших державних органів" , – заявили у Медіарусі, додавши, що такий вчинок не може бути приводом для тиску з боку влади.

У спільноті нагадали, що у підслідності Держбюро розслідувань – посадовці, працівники правоохоронних органів, судді та ті, хто вчинив військові злочини. Крім того, повідомлення бюро щодо перевірки відео, опублікованого Бутусовим, порушує презумпцію невинуватості та саму процедуру розслідування, передбачену законодавчтвом.

"Ми, члени Медіаруху, вважаємо неприпустимим тиск представників держорганів на журналіста Юрія Бутусова та вважаємо, що Державне бюро розслідувань не має ставати інструментом для політичних розправ" , – йдеться у заяві.

Скриншот посту Олега Базара у Facebook