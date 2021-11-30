Арахамія розповів, чи підтримає фракція відставку голови ФДМ

Голова фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що фракція підтримає відставку Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду держмайна України, повідомляє УНІАН.

Про це він розповів на брифінгу. Арахамія також сказав, що ця відставка може відбутися на наступному пленарному тижні.

Арахамія зазначив, що "ми це питання не зможемо розглянути на цьому тижні", оскільки передбачається розгляд "ресурсного законопроєкту, проєкту бюджету на наступний рік, виступ президента з посланням".

"Але наступного пленарного тижня обовязково будемо розглядати" , - зазначив Арахамія.

При цьому він додав, що більшість фракції раніше визначилася, що буде підтримувати відставку.