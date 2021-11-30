У Керченській протоці призупинено судноплавство

Через сильний вітер в Керченській протоці призупинено судноплавство. Близько 200 суден чекають проходу через Керченську протоку, рух по якій неможливий через пориви вітру і заборону висадки лоцманів, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

"З сьогоднішнього дня, незважаючи на діючий дозвіл на прохід різних суден, через заборону висадки лоцманів, неможливості висадки лоцманів, з сьогоднішнього дня де факто судноплавство Керченської протоки перекрито. Приблизно по 100 суден чекають проходу з півночі на південь, з півдня на північ теж близько 100" , - сказав прес-секретар Росморрічфлоту Олексій Кравченко.

За даними рятувальників, в Криму через сильний вітер відбулися віялові відключення світла в Сімферополі, Сімферопольському, Бахчисарайському і Сакському районах.