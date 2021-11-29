У Талібані визнали Крим російським

Спікер радикального ісламістського руху Талібан, який захопив владу в Афганістані, заявив, що його рух підтримує "народ Криму, якщо він хоче бути з Росією". Про це Забіхулла Муджахід сказав у інтерв'ю одному з російських виданнь, повідомляє Ліга.net.

"Ми хочемо мати хороші дипломатичні контакти та всебічні зв'язки з Росією. Ми хочемо, щоб у регіоні була стабільність, і не хочемо, щоб Росія воювала з якоюсь країною. Щодо Криму я хочу сказати, що це справа України та Москви. Ми сподіваємося, що ця проблема незабаром вирішиться. Не дай боже, щоб через це спалахнула війна в регіоні та інші країни використовували це у своїх цілях. Це дестабілізує регіон" , – сказав він.

Журналіст нагадав, що 2014 року Афганістан був однією з небагатьох країн, які визнали так званий референдум у Криму, та запитав, чи не змінилася ця позиція.