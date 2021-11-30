30 листопада 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Всесвітній день домашніх тварин, Міжнародний день спідниці, День вічної молодості, Міжнародний день комп'ютерної безпеки (захисту інформації), Всесвітній день слонів "Слоноуін", День пам'яті жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день "Міста за життя", повідомляє УНІАН.

В Україні - День радіотехнічних військ ЗСУ, в Британії, США - Щедрий вівторок, в США - День обізнаності про зловживання метамфетаміном, День штату Міссісіпі, День мусу, День особистого простору, День банки для консервування, в Шотландії - День святого апостола Андрія, в Ємені, Барбадосі - День Незалежності, в Ізраїлі - День пам'яті єврейських біженців з арабських країн, в Індії - День посту і духовних практик "Утпанна Екадаші", в ПАР - День Регіни Мунді, на Філіппінах - День Андреса боніфасіо, в Канаді - День обізнаності про рак шлунка, в Італії - Свято Тоскани.

Пам'ятні дати 30 листопада, річниці та події

У 1609 році Галілео Галілей представив науковій раді першу карту місячної поверхні.

У 1872 році в Глазго відбувся перший офіційний міжнародний матч з футболу. Грали Шотландія і Англія, все закінчилося нічиєю.

У 1954 році американка Енн Елізабет Ходжес була поранена осколком метеорита Сулакога. Це - перший задокументований випадок нанесення збитку людині позаземним об'єктом.

У 1982 році був випущений найбільш продаваний альбом в історії музики - Thriller Майкла Джексона.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 30 листопада вшановує пам'ять святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського. Інші назви свята: "Григорій", "Никон", "Зустріч Сівера", "Передзим'я". Ще день називали "Зимовказівником", так як він визначав, яка буде погода взимку. У народі день також прозвали "Сівером", так як починав дути холодний північний вітер. Сьогоднішній день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися всім разом - сім'я буде дружною і міцною.

Що сьогодні не можна робити

Якщо вам потрібно відправитися в далеку дорогу, то краще зробіть це на наступний день. Постарайтеся ні з ким не сваритися.

Прикмети на 30 листопада

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

сонячно - зима буде малосніжною і теплою;

похмуро - зима буде морозною і сніжною.

Іменини 30 листопада

Іменини у Григорія, Лазаря, Никона, Михайла, Івана та Геннадія.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева