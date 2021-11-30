У США висловилися про навчання РФ та Білорусі біля кордонів України

У США висловилися про навчання Росії та Білорусії на білорусько-українському кордоні. Інформацію про підготовку спільних навчань військ оцінили в Пентагоні, повідомляє Лента.Ру.

У Військовому відомстві США зазначили, що не хотіли б «дестабілізуючих дій» в умовах напруженої ситуації на кордоні Білорусії.

Про те, що Мінськ спільно з Москвою планує провести військові навчання щодо прикриття південної частини кордону Білорусії, заявив міністр оборони країни Віктор Хренін 29 листопада. Комплекс заходів на білорусько-українському кордоні заплановано у середньостроковій перспективі.