Експерти оцінили економічні наслідки від штаму "Омікрон"

Поява омікрон-штаму коронавірусу не призведе до серйозних наслідків світової економіки, повідомляє Лента.Ру.

Як пише Financial Times, експерти вважають, що новий варіант COVID-19 не вплине на світову економіку навіть у тому випадку, якщо наявні вакцини виявляться менш ефективними, ніж проти інших різновидів коронавірусної інфекції.

Оптимістичний прогноз експерти пояснюють успіхами у розробці вакцин від COVID-19. Також вони наголосили, що економіка більшості країн демонструє здатність адаптуватися до коронавірусних обмежень.

Головний економіст швейцарської інвестиційної компанії UBS Global Wealth Management Пол Донован заявив, що новий штам «навряд чи змінить світову економічну ситуацію». На його думку, у низці країн можуть постраждати індустрії пасажирських авіаперевезень та туризму, але на них припадає порівняно невелика частка світової економічної активності.

Старший економіст американського банку Goldman Sachs Дан Струвен у свою чергу підкреслив, що якщо омікрон-штам буде заразнішим за дельта-штам, то наступного року очікується скорочення темпів зростання світової економіки з прогнозованих 4,6 до 4,2 відсотка. При цьому він додав, що цей спад буде компенсований зростанням 2023 року.