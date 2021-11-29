Pfizer вважає ефективним свій препарат проти "Омікрон"

Створений компанією Pfizer для лікування COVID-19 пероральний препарат PAXLOVID покаже свою ефективність проти нового штаму коронавірусної інфекції "Омікрон", таку думку висловив виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла, повідомляє Дзеркало тижня.

Як пише The Hill, на думку Бурли, впевненість в ефективності PAXLOVID базується на тому, що препарат створювався з урахуванням майбутніх можливих мутацій вірусу.

"Цей факт додає мені впевненості, що пігулки PAXLOVID будуть дієві в лікуванні вірусу, навіть якщо ми говоримо про такий новий штам, як "Омікрон" , - заявив виконавчий директор Pfizer.

Разом з тим Бурла визнав, що штам "Омікрон" ще мало вивчений і висловив сподівання, що більше інформації вдасться отримати в найближчі кілька тижнів.

Компанія Pfizer на початку листопада заявила про ефективність своїх ліків проти коронавірусу. У дослідженнях взяли участь 1,2 тис. пацієнтів із COVID-19, у яких хвороба могла розвиватися за несприятливим сценарієм. З тих, що пройшли курс лікування при дослідженні PAXLOVID, ніхто не помер, а результати лікування визнані успішними.

Потужності Pfizer вже зараз дозволяють виготовити близько 80 млн доз PAXLOVID. У США адміністрація президента Джо Байдена планує заплатити понад $5 млрд. за запас нового препарату Pfizer від COVID-19, якого вистачить приблизно на 10 млн курсів лікування.