Україна поділиться даними про держпереворот із союзниками

Україна серйозно ставиться до доступної інформації про можливий держпереворот. Саме тому планує поділитись нею з іноземними партнерами. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу у понеділок, повідомляє Новое время.

Міністр пояснив, «коли йдеться про гібридну війну, зовнішній військовий тиск супроводжується дестабілізацією країни усередині». Він уточнив, що зараз цим питанням займаються правоохоронні органи.

"Наші правоохоронні органи перевіряють цю інформацію і ми, звичайно, надамо нашим партнерам оновлені дані, як тільки їх отримаємо" , - заявив він.

29 листопада СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 109 КК України (дії, спрямовані на захоплення державної влади) після заяви президента Володимира Зеленського про підготовку держперевороту.