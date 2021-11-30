У Відні поновилися переговори щодо ядерної угоди з Іраном

Іран та світові держави-учасники ядерної угоди 2015 року розпочали перемовини у Відні щодо відновлення угоди, повідомляє Українська правда.

За матеріалами Aljazeera, повідомлення були передані американським представникам, оскільки Іран знову відмовився вести прямі переговори, адже США більше не є учасниками угоди.

Головний координатор переговорів від ЄС Енріке Мора сказав, що робоча група з санкцій, яка була сформована в ході попереднього раунду переговорів у квітні, відновить свою діяльність з вівторка, а робоча група з ядерної енергії - днем пізніше. Після зустрічі Мора зазначив, що "позитивно ставиться до того, що бачив сьогодні".

Переговори є продовженням шести раундів переговорів, призупинених у червні, щоб дозволити президенту Ірану Ібрагіму Раїсі сформувати свою адміністрацію.