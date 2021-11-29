Правоохоронці ліквідували масштабний канал контрабанди лісу

Співробітники СБУ заблокували на Прикарпатті незаконний механізм масштабного експорту лісодеревини за межі України за фіктивними документами. З початку року зловмисники переправили за кордон лісу та лісоматеріалів на понад 2 млн гривень, повідомляє Корреспондент.

За даними пресслужби відомства, незаконну схему організував підприємець з Івано-Франківської області, який, попри легальний бізнес, налагодив ще механізм експорту до кількох країн нелегально вирубаної на території області деревини.

"Щоб легалізувати незаконно зрубаний ліс, підприємець скуповував використані товарно-транспортні накладні для їх повторного використання. На підставі цих накладних отримував сертифікат про походження деревини, необхідний для її продажу за кордон. Під час огляду вантажу, який ділок намагався експортувати через Одеський порт, правоохоронці виявили чергову партію лісоматеріалів хвойних порід, задекларовані характеристики яких не відповідають супровідним документам" , - йдеться у повідомленні.

У приміщеннях деревообробних цехів, що належать підприємцю, та за місцем його проживання під час обшуків вилучили деревину без підтверджувальних документів про її законне походження; чорнові записи та документи, що підтверджують незаконні експортні операції; банківські картки, які використовувалися для розрахунків із партнерами.

Планується повідомити підприємцю про підозру за ст. 201-1 (Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів чи пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі митної території України) КК України.