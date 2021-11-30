У США суд вимагає відмінити обов'язкову вакцинацію медиків

Окружний суд американського штату Міссурі ухвалив скасувати рішення уряду про обов'язкову вакцинацію всіх співробітників охорони здоров'я в десяти штатах. Про це йдеться у рішенні, яке опубліковане в електронній базі суду, повідомляє Лента.Ру.

У постанові йдеться, що відповідач в особі уряду США повинен негайно припинити примус медпрацівників та інших учасників програм медичного страхування Medicare (Медикер) і Medicaid (Медикейд) до обов'язкової вакцинації в штатах Аляска, Арканзас, Айова, Канзас, Міссурі, Небраска, Нью-Гемпшир, Північна Дакота та Вайомінг. Суд погодився з доводами позивачів, що це рішення федерального уряду було схвалено Конгресом США.

Раніше Управління з охорони праці США зобов'язало всі компанії зі штатом понад 100 осіб провести вакцинацію співробітників від COVID-19 до 4 січня 2022 року або вимагати від нещеплених працівників складати тест на коронавірус не рідше ніж раз на тиждень. Влада 11 штатів уже подала позов проти запровадження такого заходу.