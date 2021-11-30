Арахамія допустив створення ТСК щодо "держперевороту"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що згодом ситуація з держпереворотом стане предметом закритого засідання безпекового комітету Верховної Ради України, повідомляє УНІАН.

Про це він заявив під час ефіру програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. За його словами, також можливо, що буде створено тимчасову слідчу комісію.