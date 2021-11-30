Влада Британії збільшила податок для криптобірж

На клієнтів ліцензованих у Великій Британії криптовалютних бірж може чекати неприємний сюрприз у вигляді підвищення комісій, оскільки на такі платформи поширили дію "цифрового" податку. Відповідне рішення ухвалило Управління з податкових та митних зборів Її Величності (HMRC), повідомляє Обозреватель.

Згідно з інформацією The Telegraph, 2% податку на доходи від цифрових послуг було запроваджено у квітні 2020 року. Спочатку він поширювався лише на соцмережі, маркетплейси та пошукові системи.

Оскільки податкове відомство Сполученого Королівства не визнало цифрові активи фінансовими інструментами, бірж позбавили права на податкові пільги. На цьому тлі з 28 листопада вони почнуть оподатковуватись.

"Існує безліч криптоактивів, всі вони – з різними характеристиками. Оскільки криптовалюти не є товарами, фінансовими контрактами або грошима, біржі криптоактивів навряд чи зможуть скористатися податковими пільгами, передбаченими для онлайн-фінансових маркетплейсів" , – пояснюють у HMRC.

Британське криптоспільство вже виступило проти такого рішення. Торгова організація CryptoUK, яка представляє сектор цифрових активів королівства, назвала його несправедливим і припустила, що відповідні витрати ляжуть на плечі інвесторів та трейдерів.

Директор організації Іен Тейлор наголосив, що після введення Управлінням фінансового нагляду (FCA) складної системи ліцензування це стане важким ударом по індустрії. Варто зазначити, що до квітня 2022 всі криптоплатформи зобов'язали реєструватися в FCA в рамках боротьби з відмиванням грошей.

Цікаво, що за даними FCA, станом на червень 2021 криптовалютами володіють 2,3 млн жителів Британії. Це 4,4% дорослого населення країни.