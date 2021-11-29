В Іспанії зафіксували перший випадок штаму "Омікрон"

В Іспанії підтвердили перший випадок нового штаму коронавірусу Omicron - його виявили у Мадриді, повідомляє Укрiнформ.

Згідно з іспанськими ЗМІ з посиланням на заяву міністерства охорони здоров'я регіонального уряду Мадрида, 51-річний чоловік повернувся до Іспанії з Південної Африки. 28 листопада після зупинки в Амстердамі, у нього "легкі симптоми", пацієнт перебуває на ізоляції.

Зазначається, що влада здійснює епідеміологічне спостереження за людьми, які перебували у безпосередньому контакті з пасажиром літака, що приземлився у Мадриді, прибувши з Амстердама.

Хвороба була виявлена ​​шляхом скринінгу за допомогою тесту на антиген в аеропорту Барахас імені Адольфо Суареса у Мадриді, а секвенування було виконано в понеділок за допомогою "надшвидкої процедури", що дозволяє отримати результат тесту того ж дня.