СБУ за рік ліквідувала 20 проросійських ботоферм
З території Російської Федерації проти України працює близько 7 тисяч співробітників спецслужб, повідомляє УНІАН.
Про це під час ефіру програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив директор Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.
"Оцінково, сьогодні з території Російської Федерації по Україні працює близько 7 тисяч співробітників спецслужб", - розповів він.
Протягом 2021 року департаментом було заблоковано 15 розгалужених мереж антиукраїнських інтернет-агітаторів.
"Було припинено діяльність близько 20 ботоферм потужністю понад 150 тисяч акаунтів, де ніби-то 150 тисяч живих людей щось коментують, репостять", - зазначив Вітюк.