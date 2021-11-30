СБУ за рік ліквідувала 20 проросійських ботоферм

З території Російської Федерації проти України працює близько 7 тисяч співробітників спецслужб, повідомляє УНІАН.

Про це під час ефіру програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив директор Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

"Оцінково, сьогодні з території Російської Федерації по Україні працює близько 7 тисяч співробітників спецслужб" , - розповів він.

Протягом 2021 року департаментом було заблоковано 15 розгалужених мереж антиукраїнських інтернет-агітаторів.