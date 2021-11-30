Прем'єри України, Молдови та Грузії зустрінуться з керівництвом ЄС

Прем'єр-міністри країн "асоційованого тріо" зустрінуться у вівторок у Брюсселі з керівництвом Європейського Союзу. Про це йдеться у пресслужбі уряду Молдови, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця проведе у вівторок під час візиту до Брюсселя зустріч із головами кабінетів міністрів України та Грузії Денисом Шмигалем та Іраклієм Гарібашвілі у форматі "асоційованого тріо" , - йдеться у заяві.

За даними пресслужби, у ході зустрічі "обговорюватимуться можливості для розвитку партнерських відносин між державами, просування діалогу з Євросоюзом і досягнення в європейському порядку".

"Потім прем'єр-міністри країн "Асоційованого тріо" зустрінуться з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн, та головою Європейського парламенту Давидом Сассолі" , - наголошується в повідомленні.

У травні міністри закордонних справ України, Молдови та Грузії підписали у Києві Меморандум про створення "асоційованого тріо". Документ спрямований на вирішення трьох основних завдань: структурування консультацій щодо європейської інтеграції між МЗС трьох країн, залучення до діалогу з інститутами та членами ЄС, а також координацію позицій у рамках "Східного партнерства" (СП). У липні у Тбілісі відбувся саміт глав держав "асоційованого тріо".