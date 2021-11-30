США зобов'язали всіх дорослих отримати бустерне щеплення

США посилили рекомендації щодо щеплень. У центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC) заявили, що всі дорослі американці повинні отримати бустерні (додаткові) дози вакцин проти коронавірусу, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

"CDC посилює свої рекомендації щодо бустерних доз для осіб віком від 18 років. Всі люди віком від 18 років повинні отримати ревакцинацію через 6 місяців після початкової вакцинації Pfizer або Moderna або через 2 місяці після початкової вакцинації J&J" , - говориться у матеріалі NYT.

Відзначається, що недавня поява штаму "Омікрон" "ще раз підкреслює важливість вакцинації, бустерів і профілактичних заходів, необхідних для захисту від COVID-19".