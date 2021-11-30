Сенат не схвалив оборонний бюджет США через "СП-2"

Республіканці заблокували у Сенаті Конгресу США подальше проходження проєкту оборонного бюджету країни на наступний фінансовий рік, повідомляє Лента.Ру.

До проєкту оборонного бюджету на суму приблизно 770 мільярдів доларів включено, в тому числі санкції проти Росії. Для переходу проєкту на наступний етап розгляду в Сенаті були потрібні 60 голосів. Проте за це проголосувало 45 сенаторів, проти висловився 51.

Перед голосуванням лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що його однопартійці заблокують проєкт бюджету, оскільки демократи, які мають більшість, не допустили затвердження низки пропозицій. Йдеться про пакет із 18 поправками, серед яких — додаткові санкції проти російського газопроводу «Північний потік-2».