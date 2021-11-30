Суд над Саакашвілі перенесли на кінець грудня

Суд у справі українського посадовця, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі відклали до 23 грудня на тлі сутичок біля будівлі суду в Тбілісі між поліцією і прихильниками експрезидента, повідомляє Радіо Свобода.

Саакашвілі, якого 29 листопада вперше після затримання доправили до суду, заявив на засіданні, що під час перебування під вартою його катували. Під час виступу зі скляної камери в залі суду він відмовився визнавати повноваження прокуратури.

«Весь світ вражений тим, що я звертаюся до вас через цю скляну стіну замість того, щоб вільно пересуватися створеною мною країною» , – сказав Саакашвілі.

«Всі знають, що я не повинен сидіти у в’язниці, тому що всі звинувачення проти мене сфабриковані та політично мотивовані» , – додав він.

У якийсь момент Саакашвілі перейшов на англійську мову, сказавши, що звертається до «міжнародних партнерів Грузії», і звинуватив владу у катуванні.

«Мене катували, зі мною нелюдськи поводилися, били, принижували» , – сказав Саакашвілі.

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